Пермяки стали призёрами Первенства мира по пейнтболу

Сборная команда России вместе с игроками пермского «Fighter Kids» стала призёром Первенства мира по пейнтболу во Франции.

По правилам игры - на поле 5 человек. Игроки «Fighter Kids» Иван Штыков и Никита Катаев привыкли работать в связке. Использовали навыки пермяков и на первенстве мира. Никита - атаковал на флангах, Иван удерживал. Так, довольно легко обыграли хозяев турнира - французов и итальянцев на групповом этапе.

На следующий день предстояли встречи с теми же самыми командами. Победив французов в 1/4 финала, молодёжная российская сборная встретила итальянцев в полуфинале и... не смогла устоять. Собрав волю, ребята все же завоевали свою медаль, обыграв норвежцев в матче за 3 место всухую - 4:0.

Вадим Штыков, тренер и игрок «Fighter Kids»: "Пермь гордится своими игроками, будем дальше развивать. И в развитии «Fighter Kids» создается проект. Делаем набор в детскую секцию. Будем также растить чемпионов пермских, чтобы наш Пермский край поднимали".

Тренерский штаб - действующие игроки «Fighter Kids», мастера спорта и многократные чемпионы страны. Требования к новобранцам - возраст не меньше 12 лет и огромное желание.