← Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой
В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты
Жители Перми впервые вживую увидят Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Событие случится в рамках специального тура в преддверии грядущего Мундиаля и призвано создать атмосферу праздничного ожидания турнира. Увидеть и сделать фотографию с главным футбольным трофеем планеты в Перми все желающие смогут 3 и 4 октября в Спорткомплексе имени Сухарева. Доступ в специальный шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта https://www.coca-cola.ru/football.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой
Интернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублей
Зима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололеду
Сельская молодежь ставит амбициозные цели
Пермь. Вести-Спорт
Горячая тема: Как уберечься от пожара
На средней дамбе вводится четырехполосное движение
МФЦ откроет «окна» в банках
Педагогов научат актерскому мастерству
«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова
Добавить комментарий: