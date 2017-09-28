В Пермь привезут главный футбольный трофей планеты

Жители Перми впервые вживую увидят Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. Событие случится в рамках специального тура в преддверии грядущего Мундиаля и призвано создать атмосферу праздничного ожидания турнира. Увидеть и сделать фотографию с главным футбольным трофеем планеты в Перми все желающие смогут 3 и 4 октября в Спорткомплексе имени Сухарева. Доступ в специальный шатер будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта https://www.coca-cola.ru/football.