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Новый арт-объект: Бурый медведь подружился с пандой
В пермской гимназии №2 начался проект под названием «Восточный мост». Ознаменовался он торжественным открытием монумента с изображением двух медведей. Посвящен памятник дружбе русского и китайского народов.
Из Перми в Китай перекинулся настоящий мост дружбы. Из уральского камня вырезана скульптура в виде двух медведей – привычного бурого в обнимку с пандой.
Людмила Суханова, директор гимназии №2 г. Перми: "3-4 года мы над этим работали. В конце концов, в прошлом году мы согласовали эту скульптуру. В этом году мы осуществили. Дружба Китая и России олицетворена в этой скульптуре".
Внутри гимназии также обновление. Здесь торжественно открыли музей китайских национальностей в виде кукол. Китай многонациональная страна. Только основных народностей – 56, а здесь ребята, подробно изучающие культуру и язык, могут познакомиться с костюмами и подробно узнать о каждой из национальностей. Также к этому дню приурочили торжественное вручение международных сертификатов на знание китайского языка.
Акция «Мост дружбы» на этом не заканчивается. 28 сентября в гимназии №2 проходит день Японии.
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