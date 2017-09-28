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Интернет-мошенник обманул пермяков на 790 тысяч рублей
Интернет-мошенник из Челябинска обманул пермяков на 790 тысяч рублей. Представляясь жертвам сотрудником службы безопасности банка, говорил, что в отношении них совершено мошенничество, и с их расчетных счетов сняты денежные средства, и для того, чтобы эти денежные средства вернуть обратно, необходим номер карты и срок ее действия. Чтобы получить код подтверждения операции, аферист вновь перезванивал потерпевшим, которые сообщали ему секретные данные. На данный момент известно о двух десятках пострадавших доверчивых граждан.
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