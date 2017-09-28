Зима нечаянно нагрянет: Пермь готовится к гололеду

В Перми стартовала проверка на готовность подрядных организаций к содержанию федеральных трасс в зимних условиях. Обслуживанием подъезда к городу от магистрали М-7 «Волга» и дороги «Пермь-Екатеринбург» будет заниматься «Дортехинжиниринг». По словам подрядчика, степень готовности к непогоде почти стопроцентная. Зимой в общей сложности на дороги выйдет 67 машин - КДМ (комбинированная дорожная машина), автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы/погрузчики, бульдозеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием. Вся техника оснащена системами ГЛОНАСС, так что диспетчер всегда будет знать, где находится машина и что делает.

Для борьбы с гололедом подрядчик заготовил 21 тысячу тонн комбинированного противогололедного материала и 2,5 тысяч тонн реагента. Пескосоляную смесь уже доставили в Сукусун, Кукуштан, Очер и Краснокамск.