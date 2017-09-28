Сельская молодежь ставит амбициозные цели

Будущее аграрной промышленности региона - лучшие из лучших среди сельскохозяйственных вузов и среднеспециальных учреждений Прикамья - собрались в Перми на 6-й форум сельской молодежи, организованный Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

Студенты Коми-Пермяцкого агротехнического колледжа привезли на форум свой общий проект - строительство ипподрома.

Наталья Баранова, студентка 2 курса ГБПОУ "Коми-Пермяцкий агротехнический техникум": "Мы хотим построить на территории Прикамья ипподром, в котором будут не только скачки, но и иппотерапия, где люди с ограниченными возможностями будут общаться с животными и при этом лечиться".

Форум - это именно та площадка, на которой можно и себя показать, и других выслушать. Молодежь, особенно те, кто планирует работать в сельском хозяйстве, ставит и для себя, и для государства довольно амбициозные цели.

Они способны найти ответы на самые главные вопросы. Как, к примеру, стать успешным в аграрной отрасли, как в саму отрасль привлечь деньги инвесторов, и главное - как сделать сельское хозяйство страны прибыльным и перспективным.

Ольга Шестакова, преподаватель ГБПОУ "Чайковский индустриальный колледж": "Это вдохновение. Они понимают, что они не одни. Когда мы возвращаемся, они с таким вдохновением рассказывают, что они здесь видели, начинают верить в село, а это важно".

Молодежь всегда была креативным и кипящим слоем, который обеспечивает движение края вперед, - сказал на встрече с лидерами общественных и политических молодежных организаций глава Пермского края Максим Решетников. И неслучайно региональные власти сейчас создают благоприятные условия для работы и самореализации молодых людей в Пермском крае, в том числе в сфере развития сельского хозяйства, которое становится локомотивом экономики региона.