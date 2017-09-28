Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 27.09.2017. Главные темы:
- Жители Перми впервые вживую увидят Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA.
- Волейбольный клуб "Прикамье" дважды обыграл ставропольский "Трансгаз": 0:3 и 1:3.
- Сборная команда России вместе с игроками пермского «Fighter Kids» стала призёром Первенства мира по пейнтболу во Франции.
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