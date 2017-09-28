Горячая тема: Как уберечься от пожара
Гость программы "Горячая тема" - заместитель начальника первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми ГУ МЧС России по Пермскому краю Евгений Устюгов.
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Гость программы "Горячая тема" - заместитель начальника первого отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми ГУ МЧС России по Пермскому краю Евгений Устюгов.
Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 27.09.2017.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 13:11
На средней дамбе вводится четырехполосное движение
Власти Перми приняли решение о введении на постоянной основе четырехполосного движения по средней дамбе.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 12:33
МФЦ откроет «окна» в банках
Пермский МФЦ намерен открыть для предпринимателей центры оказания услуг в формате «одного окна».
|смотреть видео читать28.09.2017 в 12:12
Педагогов научат актерскому мастерству
Первый мастер-класс в виде игры-знакомства прошел на базе городского психологического центра.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 11:52
«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова
Завязка романа перекликается с реальной историей, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 11:31
Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 27.09.2017.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 13:11
«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова
Завязка романа перекликается с реальной историей, когда инкассатор Александр Шурман напал на коллег и похитил 250 миллионов рублей.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 11:31
Планов громадьё: глобальное переустройство набережной
Институт генплана Москвы даст свои рекомендации по глобальному переустройству левого берега Камы в Перми.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 09:58
НЛО в пермском небе оказался баллистической ракетой
Светящийся объект в небе видели во всех районах краевой столицы.
|смотреть видео читать28.09.2017 в 09:15
«Амкар» поднялся в турнирной таблице
В 11-м туре российской Премьер-лиги амкаровцы обыграли дебютанта лиги СКА-Хабаровск.
|смотреть видео читать27.09.2017 в 17:03
Горячая тема: Как уберечься от пожара
На средней дамбе вводится четырехполосное движение
Педагогов научат актерскому мастерству
«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова
Слониха Дженни отметит 48-й день рождения
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
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МФЦ откроет «окна» в банках
Педагогов научат актерскому мастерству
«Россия-1» начинает съемки сериала по книге Алексея Иванова
Слониха Дженни отметит 48-й день рождения
Местным домам культуры поможет федеральная программа
Пермская городская Дума отмечает юбилей
Планов громадьё: глобальное переустройство набережной
Лихач на иномарке разбил на стоянке четыре автомобиля
НЛО в пермском небе оказался баллистической ракетой
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