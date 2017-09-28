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На средней дамбе вводится четырехполосное движение

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Власти Перми приняли решение о введении на постоянной основе четырехполосного движения по средней дамбе. Число полос на улице Революции в качестве эксперимента было увеличено этим летом во время ремонта северной дамбы. Как рассказал начальник пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, эксперимент прошел удачно. Было получено множество положительных отзывов, вплоть до благодарностей за такую организацию движения. Каких-либо проблем с ДТП не выявлено, поэтому действующую схему утвердили в качестве постоянной.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.09.2017 в 12:33 в рубрике - Вести Пермь

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