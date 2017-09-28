МФЦ откроет «окна» в банках
Пермский МФЦ намерен открыть для предпринимателей центры оказания услуг в формате «одного окна» в центральных районах Перми - в помещениях кредитных организаций, торговых и бизнес центров, сообщает пресс-служба организации. В специализированных МФЦ будет оказываться широкий спектр услуг – от регистрации ИП или ООО до оформления прав собственности недвижимость. «В настоящий момент мы объявили сбор предложений со стороны пермских банков, - рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Игорь Никитин. - Одним из основных критериев отбора помещений является площадь - она должна быть не менее 10 квадратных метров на одно «окно». Помещение должно располагаться на нижних этажах здания, отвечать требованиям безопасности. Кроме того, оно должно быть предоставлено на безвозмездной основе».
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