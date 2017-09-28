Педагогов научат актерскому мастерству

Педагогов-психологов начали обучать актерскому мастерству. Первый мастер-класс в виде игры-знакомства прошел на базе городского психологического центра. Его провел артист Театра-Театра Александр Сизиков, известный по роли в «Алых Парусах».

За восемь занятий ведущие актеры Театра-Театра и педагоги Пермского государственного института культуры познакомят слушателей с техникой сценической речи, особенностями пластической выразительности и сценического движения. Владение своим телом, голосом, пространством, аудиторией, умение создать атмосферу, контролировать свое состояние и управлять им – важные составляющие работы любого педагога. Именно поэтому городской психологический центр планирует проводить такие занятия регулярно для учителей любого профиля.

Светлана Козырева, директор «Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми: "Все проблемы детей, которые в городе существуют, проходят через руки моих специалистов. Понятно, что этим людям нужны собственные ресурсы, для того чтобы уметь восстановиться, что понять что не все исчерпано, есть еще силы для работы с самыми сложными детьми, детьми, которые совершили попытку суицида, либо подверглись жестокому обращению".