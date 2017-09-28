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Слониха Дженни отметит 48-й день рождения
Пермский цирк приглашает на день рождения одной из главных героинь Шоу индийских слонов - слонихи Дженни. В субботу 1 октября ей исполняется 48 лет. В честь праздника объявлен конкурс на лучший детский рисунок. Главное условие - креативность, рисовать надо именно Дженни. Авторы лучших работ получат пригласительные в цирк. А в сам день рождения кроме слонов на арене выступят верблюды, пони, страусы и кенгуру-боксер. Свои лучшие номера покажут гимнасты, жонглеры, эквилибристы. В антракте зрители смогут сами поздравить именинницу, она будет выступать и в субботу, и в воскресенье.
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