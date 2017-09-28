Планов громадьё: глобальное переустройство набережной
Институт генплана Москвы даст свои рекомендации по глобальному переустройству левого берега Камы в Перми. Тема сейчас не волнует разве что ленивого. Речь идет уже не просто о реконструкции набережной, а о полном изменении облика береговой линии длиной в 70 километров. Там сейчас стоят заводы, проходит железная дорога, полузаброшены портовые сооружения.
Виктор Воженников рассуждает как местный житель и профессиональный архитектор. Говорим о переносе железнодорожной ветки. Впервые о планах масштабной реконструкции к 300-летию Перми было заявлено во время визита в Пермь президента России Владимира Путина. Ещё одна перспектива - размещение галереи и музейных фондов на территории нынешнего мотовозоремонтного завода. Здесь уже побывал губернатор региона Максим Решетников.
По мнению архитектора, это даст возможность по-новому обыграть городское пространство, имеющее особую историческую ценность, напомнить пермякам об истоках, начиная с тропы Родерика Мурчисона, который открыл всему миру «Пермский период». Насколько возможен новый период в жизни самой Перми, власти обсудили с президентом ОАО РЖД Олегом Белозёровым. Осмотрели спуск Каме, проехали на электричке и вынесли вердикт - реконструкция возможна.
Сейчас в процессе обсуждения и архитектурные решения. К примеру, крутой склон из-за рельефной сложности может превратиться в изюминку. Все предложения представят на обсуждение общественности. Рекомендации готовы дать в институте генплана Москвы.
Сейчас из 70 км набережной реконструировано 2. Повернёшься налево - железнодорожные конструкции, направо - то же самое. Идею переноса путей можно сравнить с подъёмом по лестнице - несколько метров вверх и обзор уже более впечатляющий.
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