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← Планов громадьё: глобальное переустройство набережной

Пермская городская Дума отмечает юбилей

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лекция

230 лет пермскому парламентаризму. Об истории городского самоуправления накануне рассказывали школьникам и студентам на увлекательной лекции в рамках большого исторического форума.

В аудитории педуниверситета сборная группа слушателей - студенты и школьники вникают в историю пермского законотворчества - от времён Екатерининских до дня сегодняшнего.

Пермская городская дума отмечает в этом году юбилей - 230 лет. В июле стартовал исторический форум, посвящённый этому событию. И сегодняшняя лекция одно из его мероприятий, причём в таком формате - общения с молодёжью - первое.

Ремпутьмаш

Что касается истоков - первое заседание думы прошло в октябре 1787 года. Гласные, как тогда называли депутатов, собирались в здании городского магистрата, который находится на территории нынешнего мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш».

Ещё один интересный факт - в 1864 году дума переехала в новое здание, здесь сейчас располагается Пушкинская библиотека, а тогда для удобства гласных даже надстроили третий этаж, видимо, чтобы работать было светлее.

парламентаризм библиотека

Студентов, школьников и всех желающих ждут в библиотеке. Здесь открылась экспозиция, приуроченная к думскому юбилею. Практически все экземпляры на этих полках - подлинники, источники ценной информации.

Участники лекции выслушали доклады, в которых лекторы разделили историю думы на периоды - до 1917 года, советское время, и новейшая история - с первого созыва 1994 года. Депутаты планируют выйти в пермские школы для проведения думских уроков. А кульминацией форума должна стать научно-практическая конференция, посвящённая истории пермского городского самоуправления с 18 по 21 век.

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Власть

Опубликовано: 28.09.2017 в 10:22 в рубрике - Вести Пермь

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