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Лихач на иномарке разбил на стоянке четыре автомобиля
В центре Перми неизвестный лихач на полном ходу вылетел с дороги на автомобильную стоянку. Ночная парковка расположена на одном из углов перекрестка Островского-Революции. Иномарка гонщика повалила дерево, разбила несколько машин, от удара перевернулась на крышу, загорелась. Пострадавших людей нет, говорят в полиции. Водитель от медицинского освидетельствования отказался. Весь утренний переполох произошел на глазах охранника парковки. Пока он единственный, кто в деталях рассказывает о произошедшем.
Сергей Мартьянов, охранник: "По Островского со стороны Камы двигался автомобиль «Мазда» с высокой скоростью. Не справился с управлением и на перекрестке Революции-Островского, вылетел влево в сторону стоянки. Машина ударилась в дерево. И рикошетом ушла на автомобили. Повреждено 4 автомобиля. Автомобиль перевернулся, загорелся. В автомобиле находились двое. Один с повреждениями, водитель пытался убежать. Но оперативно подъехала полиция. Его задержали, догнал полицейский".
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