НЛО в пермском небе оказался баллистической ракетой

Нашумевшее и широко обсуждаемое в Перми событие – полет НЛО. Светящийся объект в небе видели во всех районах краевой столицы. Быстро выяснилось, что нечто подобное наблюдали жители многих российских регионов.

Через час после того, как на полигоне Капустин Яр погасло пламя на стартовой площадке, интернет-сообщество в Перми уже рассуждало о неопознанном летающем объекте в ночном небе над городом.

В странном светящемся треугольнике, да еще и с завихрениями впереди, старший преподаватель теоретический физики Кирилл Циберкин один из первых узнал вполне опознанный летающий объект в виде баллистической ракеты «Тополь-М».

Вскоре пришло подтверждение от Министерства обороны РФ: «Проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (республика Казахстан)».

То, что на небе кажется близким, на деле оказывается просто большим. Не надо иметь пятерку по географии, чтобы понимать, что траектория полета ракеты проходила гораздо южнее широты Пермского края. Но с высоты 200 километров расстояние в 2000 кажется смешным.

Как уверяют в планетарии, сеть искусственных спутников у нас над головами гораздо плотнее, чем кажется. «Тополь-М», по сути, тоже был одним из них. Ярче других на небе среди других творений рук человеческих - международная космическая станция - выглядит почти как звезда, но движется слишком быстро.

Чтобы все это увидеть, стоит только присмотреться. С 6 по 10 октября к земле приблизится метеорный поток Дракониды. Зрелище обещает быть завораживающим, и человек тут точно ни при чем.