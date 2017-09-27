Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола

83:5! Так играют пермские «Витязи»

смотреть видео

регби Витязи

О регби: пермские «Витязи» обыграли екатеринбургских физкультурников. На футбольном поле СК имени Сухарева, в срочном порядке переделанном под игру в регби, включая установку ворот в виде буквы «Н», состоялся отборочный матч финала Федеральной лиги по регби (15х15). В прямом смысле в рукопашной борьбе за путевку в финал чемпионата России бились пермский «Витязь» и екатеринбургский «УрФУ». Екатеринбуржцы держались достойно, но переиграть «Витязей» не смогли. Красноречивый счет 83:5! в пользу пермяков.

 

Метки: в Перми

Опубликовано: 27.09.2017 в 17:40 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола

«Амкар» поднялся в турнирной таблице

Станислав Аврончук: Количество посетителей увеличилось в 2-3 раза

В пермских трамваях включили отопление

Охотники тянут жребий

Бизнесмена отправили в колонию за неуплату налога

Что у школьника на обед?

Пермь. Вести-Спорт

Осенний призыв не за горами

На трассе Краснокамск-Нытва столкнулись три грузовика


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола

Обратите внимание

в Перми

83:5! Так играют пермские «Витязи»

Пермские «Витязи» обыграли екатеринбургский «УрФУ» с красноречивым счетом 83:5 в пользу пермяков.
смотреть видео читать27.09.2017 в 17:40
Метки: в Перми

«Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола

Тренировки проводятся в УСК Пермские медведи по адресу ул. Рабочая, 9.
смотреть видео читать27.09.2017 в 17:23
Метки: в Перми, Спорт, Общество

«Амкар» поднялся в турнирной таблице

В 11-м туре российской Премьер-лиги амкаровцы обыграли дебютанта лиги СКА-Хабаровск.
смотреть видео читать27.09.2017 в 17:03
Метки: в Перми, в России, Спорт

Станислав Аврончук: Количество посетителей увеличилось в 2-3 раза

О перерасчете пенсии с учетом периодов ухода за детьми рассказывает управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук.
смотреть видео читать27.09.2017 в 16:35
Метки: в Перми, в Пермском крае, ИНТЕРВЬЮ

В пермских трамваях включили отопление

Было принято решение о запуске обогревателей в электротранспорте.
смотреть видео читать27.09.2017 в 16:15
Метки: в Перми, Общество

в России

«Амкар» поднялся в турнирной таблице

В 11-м туре российской Премьер-лиги амкаровцы обыграли дебютанта лиги СКА-Хабаровск.
смотреть видео читать27.09.2017 в 17:03
Метки: в Перми, в России, Спорт

Бизнесмена отправили в колонию за неуплату налога

Экс-директор ООО «РАН - Экспорт» умышленно уклонился от уплаты налога в общей сумме более 17 миллионов рублей.
смотреть видео читать27.09.2017 в 15:32
Метки: в Перми, в России, Преступления, Деньги

Кому в России жить хорошо

В Министерстве труда и социальной защиты России назвали самые высокооплачиваемые профессии.
смотреть видео читать27.09.2017 в 15:09
Метки: в России, Экономика, Деньги

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 26 сентября 2017 г.
смотреть видео читать27.09.2017 в 12:32
Метки: в Перми, Спорт, в России

Каких котиков любят пермяки

Эксперты проанализировали более 100 000 объявлений о продаже кошек в России.
читать27.09.2017 в 11:19
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

83:5! Так играют пермские «Витязи»83:5! Так играют пермские «Витязи»

«Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола«Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола

«Амкар» поднялся в турнирной таблице«Амкар» поднялся в турнирной таблице

Станислав Аврончук: Количество посетителей увеличилось в 2-3 разаСтанислав Аврончук: Количество посетителей увеличилось в 2-3 раза

В пермских трамваях включили отоплениеВ пермских трамваях включили отопление

Охотники тянут жребийОхотники тянут жребий

«Мама-пчелка»: как совмещать воспитание детей с работой«Мама-пчелка»: как совмещать воспитание детей с работой

Бизнесмена отправили в колонию за неуплату налогаБизнесмена отправили в колонию за неуплату налога

Пушкинка отмечает День туризма и День моряПушкинка отмечает День туризма и День моря

Кому в России жить хорошоКому в России жить хорошо

На тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбикиНа тридцати пермских улицах появятся антипарковочные столбики

Что у школьника на обед?Что у школьника на обед?

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

В тюрьму за пьяную ездуВ тюрьму за пьяную езду

В Прикамье - всплеск ОРВИВ Прикамье - всплеск ОРВИ

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Осенний призыв не за горамиОсенний призыв не за горами

На трассе Краснокамск-Нытва столкнулись три грузовикаНа трассе Краснокамск-Нытва столкнулись три грузовика

Озеленение Перми: саженцы есть - нужны идеиОзеленение Перми: саженцы есть - нужны идеи

Каких котиков любят пермякиКаких котиков любят пермяки

Сделано в России: как зарабатывать, заменяя импортСделано в России: как зарабатывать, заменяя импорт

Маршрут здоровья: в глубинку едет мобильный флюорографМаршрут здоровья: в глубинку едет мобильный флюорограф

Запретный плод: в Перми уничтожат сотни кг санкционных фруктовЗапретный плод: в Перми уничтожат сотни кг санкционных фруктов

Депутаты подкорректировали городскую казнуДепутаты подкорректировали городскую казну

Пуск тепла в Перми - без «точечных проблем» не обошлосьПуск тепла в Перми - без «точечных проблем» не обошлось

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru