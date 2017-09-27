83:5! Так играют пермские «Витязи»
О регби: пермские «Витязи» обыграли екатеринбургских физкультурников. На футбольном поле СК имени Сухарева, в срочном порядке переделанном под игру в регби, включая установку ворот в виде буквы «Н», состоялся отборочный матч финала Федеральной лиги по регби (15х15). В прямом смысле в рукопашной борьбе за путевку в финал чемпионата России бились пермский «Витязь» и екатеринбургский «УрФУ». Екатеринбуржцы держались достойно, но переиграть «Витязей» не смогли. Красноречивый счет 83:5! в пользу пермяков.
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