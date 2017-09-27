«Пермские медведи» объявили набор в секцию гандбола
Профессиональный клуб "Пермские медведи" объявляет набор юношей 2003-2007 г.р. в секцию гандбола. Тренировки проводятся в УСК "Пермские медведи" по адресу ул. Рабочая, 9.
Накануне пермская команда в матче чемпионата страны суперлиги на своей площадке победила клуб "Университет-Нева" из Санкт-Петербурга. Борьба с принципиальным соперником была динамичной и упорной, доказательство тому итоговый счёт - 24:22. Лучшими игроками матча признаны пермский вратарь Дмитрий Хохлов и разыгрывающий Павел Гноевой. Следующим соперником «Пермских медведей» 5 октября в гостевом матче станет астраханское «Динамо».
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