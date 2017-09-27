«Амкар» поднялся в турнирной таблице

Медленно, но верно «Амкар» улучшает своё турнирное положение, третий матч подряд завоёвывая победу. В 11-м туре российской Премьер-лиги амкаровцы на своём поле принимали дебютанта лиги "СКА-Хабаровск". Януш Гол, оправдывая свою фамилию, огорчил гостей голом в раздевалку. Весь второй тайм хабаровчане пытались, но так и не смогли продавить защиту пермяков - стадион увидел лишь один голевой момент. Удвоил преимущество хозяев уже на 83-й минуте игры Дарко Бодул, виртуозно выполнивший стандарт. Разгром завершился в добавленное время. Воодушевлённый Бодул легко оторвался от преследователей в паре с Павлом Комоловым, и, когда тот вышел один на один с вратарем, отдал голевую передачу.

"Амкар" завершил игру со счетом 3:0 и поднялся с 16-й на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В активе пермского клуба после этой крупной победы стало одиннадцать очков.