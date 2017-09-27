Станислав Аврончук: Количество посетителей увеличилось в 2-3 раза
В последнее время возникает много вопросов, связанных с перерасчетом пенсии с учетом периодов ухода за детьми. Кому положены выплаты, рассказывает управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук.
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