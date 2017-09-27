В пермских трамваях включили отопление
В пермских трамваях и троллейбусах включили отопление. Среднесуточная температура в Прикамье составляет от -5 до +5 градусов. Поэтому было принято решение о запуске в электротранспорте обогревателей. Они находятся под пассажирскими сиденьями. По сообщению «Пермгорэлектротранса», эта мера - первая ступень отопления, которая запускается при пониженной температуре воздуха. Тепловые завесы – вторая и третья ступень обогрева, включаются, когда температура опустится ниже -5 градусов.
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