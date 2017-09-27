Охотники тянут жребий

В Перми с помощью лототрона распределяли разрешения на добычу лосей. Процедура случайной выборки проводится Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края второй год. В сравнении с 2016-м количество желающих поохотиться увеличилось в три раза – почти 1,5 тысячи человек. А вот квота лося на общедоступных охотничьих угодьях в этом году всего 193 особи. В комиссию по отбору заявлений вошли представители министерства и сами охотники. Сам сезон охоты начнется 1 октября. Победителям, прежде чем отправиться в лес, еще полагается заплатить госпошлину 650 рублей и лицензионный сбор в размере 1500 рублей.

Роман Ощепков, начальник управления охраны и использования объектов животного мира Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, отмечает: "Процедура определения лимита сложная. Сначала надо провести учет и посчитать, сколько у нас зверей и птиц, на которых будут охотиться, подготавливаются материалы, обосновывающие, предоставляются на рассмотрение экологической экспертизе, согласовывается с Министерством природных ресурсов РФ и утверждается лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края указом губернатора".