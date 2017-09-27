Бизнесмена отправили в колонию за неуплату налога

В Перми вынесли приговор в отношении бывшего руководителя ООО «РАН - Экспорт». По версии следствия, с апреля 2011 года по март 2014 года 37-летний мужчина завышал вычеты по налогу на добавленную стоимость. Он представлял фиктивные первичные документы о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими организациями. Таким образом экс-директор умышленно уклонился от уплаты налога в общей сумме более 17 миллионов рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, плюс постановление о взыскании с осужденного 17 млн рублей.