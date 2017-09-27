Что у школьника на обед?
Пермяков проконсультировали по вопросам организации детского питания в школах и детских садах. На звонки прямой телефонной линии в приемной президента отвечали представители министерств здравоохранения и образования Пермского края, Управления Роспотребнадзора, прокуратуры, а также Уполномоченный по правам ребенка. За час работы было зафиксировано 4 жалобы на качество обедов в пермских школах, а также недовольство привозным питанием в детском саду поселка Ферма. Организаторы отметили, что все обращения будут отработаны, и в течение 10 дней заявители получат ответы. Все поступившие замечания будут озвучены на педсовете, в котором примут участие директора всех пермских школ.
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