Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 26 сентября 2017 г.
Главные темы:
-"Пермские медведи" в матче чемпионата страны суперлиги на своей площадке победили клуб "Университет-Нева" из Санкт-Петербурга.
- Медленно, но верно, «Амкар» улучшает своё турнирное положение, третий матч подряд завоёвывая победу.
- О регби: пермские «Витязи» обыграли екатеринбургских физкультурников.
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