Осенний призыв не за горами

Пермский край на старте осенней призывной кампании.Накануне начался двухдневный инструкторско-методический сбор для военных комиссаров и председателей призывных комиссий. Здесь обсудили план по призыву и существующие проблемы. По итогам весенней кампании на службу в армию отправились 2987 жителей региона, 317 из них будут служить в войсках национальной гвардии и научные роты, куда отправляются выпускники вузов. Сейчас таких всего 13 по России, из Пермского края службу с интеллектуальным уклоном сейчас несут 4 человека. Как заявлено, в ближайшее время научные роты ждут пополнение. Отправить на службу планируют около 3 тысяч человек.

В ближайшие два дня здесь также намерены обсудить и права призывников, чтобы исключить отправки на службу молодых людей, имеющих проблемы со здоровьем. По существующей статистике, годными без ограничений являются чуть более 70% призывников, 25% - ограниченно годные, т.е. отправляются в запас, около 10% имеют временные ограничения, которые будут сняты в случае выздоровления.