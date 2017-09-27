На трассе Краснокамск-Нытва столкнулись три грузовика
На трассе Краснокамск-Нытва возле деревни Савинята произошло крупное ДТП. Столкнулись сразу три грузовика. В результате аварии образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. Большегрузы заняли практически всю дорогу. По предварительной информации, пострадал один человек – водитель Газели. Он доставлен в больницу.
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