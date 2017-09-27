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Озеленение Перми: саженцы есть - нужны идеи

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озеленение

В Перми стартовал осенний этап городского озеленения. Администрации районов традиционно зовут на помощь всех неравнодушных. Саженцами снабдят. А еще можно самому предложить площадку для древонасаждения, тем самым у себя под окнами заполучить дивный сад. Как это сделать?

Какие деревья растут в городе, ребята знают, теперь им предстоит и самим посадить их в сквере имени Танцорова. К своей миссии ученики 1-й школы относятся крайне ответственно. Аргументы - весомые.

Екатерина Меркурьева: "Если каждый человек посадит хотя бы по одному дереву, это принесет ни только вклад в наш город, а также в нашу страну и в нашу планету. Потому что деревья очищают воздух и облагораживают нашу среду".

На мастер-классе ребятам рассказывают о пользе растений, о нюансах посадки, а затем под руководством специалистов они и сами принимаются за дело. Новыми соседями уже подрастающих яблонь станут клены и кустарники.

За последние три года в городе появилось более 70 тысяч деревьев и кустарников. С 2016 посадки осуществляют за счет восстановительной стоимости. Это значит, что если дерево пришлось срубить по какой-либо причине, придется за него заплатить. С 2015 года эта сумма составила уже более 33 млн рублей.

озеленение

 

После посадки деревья обязательно подвязывают к кольям, а дальше их будут подкармливать всеми необходимыми удобрениями, поливать, пропалывать и подрезать кроны.

Пермяки могут и сами подсказать  места, где бы они хотели, чтобы появились новые деревья. Для этого нужно отправить письмо на электронную почту управлению по экологии и природопользованию. В письме указать адрес и место со схемой посадки.

Если специалист даст положительное заключение, предложение включат в список.

Совсем скоро в Мотовилихе появятся 191 лиственница и 34 пихты. 150 новых деревьев будут расти и возле 73-й школы. Их экологи посадят вместе со школьниками.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.09.2017 в 11:30 в рубрике - Вести Пермь

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