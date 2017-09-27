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Сделано в России: как зарабатывать, заменяя импорт
О развитии импортозамещения в промышленности региона говорили на заседании консультативного совета краевого парламента. Как отметила руководитель профильного министерства Елена Дегтярёва, темпы роста промышленного производства в Пермском крае с января по август превысили общероссийские и составили 103% против 102,5%. В 14 отраслях начали применять новые продукты и технологии для импортозамещения. Речь о металлургии, химической промышленности, нефтегазовом машиностроении и фармацевтике. Импортозамещающими стали 75 прикамских разработок. Среди них буровой инструмент, лекарства, гипсокартон и даже деревянные игрушки.
Татьяна Миролюбова, председатель комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, экономической политике и налогам: "Не надо стремиться заместить весь импорт. Апельсины выращивать в Пермском крае тоже можно, но насколько это будет неэффективно. Нужно специализироваться на определённых видах продукции, которые мы можем произвести не худшего качества и с меньшими издержками".
Председатель комитета Заксобрания Пермского края Татьяна Миролюбова отметила также, что потенциал импортозамещения в регионе реализован не полностью. Сдерживающими факторами выступают часто недоступные кредиты, а также отсутствие гарантий, что произведённая продукция будет реализована. Кроме того, краевым властям рекомендовано давать больше информации местным производителям о мерах федеральной поддержки. Сейчас узнать о некоторых из них можно на сайте Минпромторга в разделе «Импортозамещение». Также из актуальных мер - формирование кластеров, условно это группа компаний, объединённых общей целью.
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