Маршрут здоровья: в глубинку едет мобильный флюорограф

В Верещагинский район приехал мобильный флюорограф. С мая он колесит по отдаленным населенным пунктам Пермского края. Задачу – сделать медицину максимально доступной – поставил перед краевым Минздравом губернатор Максим Решетников. Такое обследование - почти что с доставкой на дом - один из примеров работы в этом направлении.

Мобильная флюорографическая станция работает в соседнем Путино. Поэтому пациентов из д. Катаево собирает санитарная машина. К месту работы мобильного пункта в селе Путино многие приезжают самостоятельно, на личном транспорте. Кто-то даже на мотоблоке. Если не успеть в этот раз, надо будет ехать в районный центр.

Вся процедура занимает пять минут. С мая этого года обследовано больше пяти тысяч человек. Врачи уже посетили Губахинский и Кизеловский районы, отдаленные деревни Коми-Пермяцкого округа, сейчас лаборатория работает на территории Верещагинского района.

Мобильный флюрограф - это установка, которая может работать вне стационара. Сегодня этот белый автобус ждут во многих отдаленных деревнях Пермского края. Поэтому и график соответствующий.

Уже в октябре врачи Мобильной лаборатории отправятся дальше, в отдаленные населенные пункты Пермского края, жители которых нечасто посещают поликлинику в профилактических целях, и флюорографические исследования представляют реальную проблему.