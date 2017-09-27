Запретный плод: в Перми уничтожат сотни кг санкционных фруктов

Более 700 килограммов польских груш и почти полтонны греческих гранатов изъяли сегодня на овощной базе в Перми таможенники совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры и Россельхознадзора. Склад находится на Пожарной, 18. Рынок называется «Прикамье», больше известный как Заостровский. Ввоз в Россию сельхозпродукции из вышеназванных стран на сегодняшний день запрещен. Груши и гранаты сразу же отправили на полигон для уничтожения. С хозяевами груза еще будут разбираться.