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Запретный плод: в Перми уничтожат сотни кг санкционных фруктов
Более 700 килограммов польских груш и почти полтонны греческих гранатов изъяли сегодня на овощной базе в Перми таможенники совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры и Россельхознадзора. Склад находится на Пожарной, 18. Рынок называется «Прикамье», больше известный как Заостровский. Ввоз в Россию сельхозпродукции из вышеназванных стран на сегодняшний день запрещен. Груши и гранаты сразу же отправили на полигон для уничтожения. С хозяевами груза еще будут разбираться.
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