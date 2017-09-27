Депутаты подкорректировали городскую казну

На пленарном заседании думцы подвергли небольшой корректировке городскую казну. А именно: дополнительно выделили 10 миллионов рублей на новогоднее оформление города, еще 38 миллионов пойдут на компенсации перевозчикам, в том числе и за то, чтобы перевозить пассажиров в праздничные дни. И наконец, 106 миллионов рублей отдают на развитие маневренного жилого фонда - это те самые муниципальные квартиры, необходимые для временного размещения людей, в одночасье оказавшихся без крыши над головой.

Говорили и о поддержке некоммерческих организаций. Как пример прямых вложений – существующий не первый год в Перми проект «Город - это мы», и он далеко не единственный. Сегодня было предложено предоставлять общественникам муниципальные помещения на льготной основе. Как показывает практика, свободных квадратных метров точно на всех не хватит, так что для их распределения решено прописать свод правил, кто и на каких основаниях должен заселить помещение.