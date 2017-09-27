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Пуск тепла в Перми - без «точечных проблем» не обошлось

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Пленарное заседание Пермской городской думы началось с доклада представителя администрации о готовности города к зимнему отопительному сезону. Оказалось, что четверть домов краевой столицы пока не обогревается. "Точечные проблемы" – так назвали причину этого чиновники. Например, многоквартирный дом на Формовщиков, 34 оказался вообще отрезан от теплоносителя. Дома, привязанные к котельной ИК-32, также рискуют остаться без тепла. В самом центре города на улице Монастырской ПСК продолжает менять магистральные сети, окрестные дома ждут с холодными батареями. В 8 многоэтажках фонд капитального ремонта до сих пор не может завершить реконструкцию систем теплоснабжения. До конца текущей недели все должно быть исправлено, иначе эти "точечные проблемы" уже будут расцениваться как чрезвычайная ситуация. 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 27.09.2017 в 09:39 в рубрике - Вести Пермь

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