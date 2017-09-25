Пермский ТЮЗ отправился на межрегиональный фестиваль

Пермский театр юного зрителя отправился на межрегиональный фестиваль «Волга театральная». С 23 по 30 сентября в Самаре свои постановки покажут театры из Уфы, Ижевска, Ульяновска, Казани, Тольятти, Перми и других городов Приволжского федерального округа. Оценивать их будет жюри под председательством театрального критика Натальи Старосельской. Пермский ТЮЗ приглашен на этот фестиваль как абсолютный победитель предыдущего смотра – в 2015 г. спектакль «Господа Головлевы» завоевал Гран-при. В этот раз пермские артисты покажут лирическую комедию «Продавец дождя» по пьесе Ричарда Нэша.