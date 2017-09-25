В Соликамске в ДТП погибли два человека
В Соликамске перевернулся ВАЗ с тремя молодыми людьми. Как сообщили в ГИБДД, причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. 24-летний водитель выехал на встречную полосу и не справился с управлением. В результате погибли водитель и 39-летний пассажир. Еще один пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести. От машины осталась груда металла.
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