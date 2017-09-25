Пермский театр оперы и балета запускает новый проект - «Легенды Пермского театра». Это серия концертов, творческих вечеров, выставок, посвященных людям, сыгравшим особую роль в развитии театра. Первым в череде событий станет вечер памяти Михаила Арнопольского, директора театра с 1986-го по 1997 годы. Гала-концерт состоится 19 октября, в нем примут участие Большой симфонический оркестр и оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, звезды Большого театра, солисты Пермской оперы и Пермского балета. В роли режиссера выступит народный артист СССР и РФ, известный танцовщик и хореограф Владимир Васильев. Мероприятия цикла «Легенды Пермского театра» будут проходить с периодичностью раз в два месяца.