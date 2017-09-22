«Флаэртиана» показала всю правду жизни

В Перми подвели итоги 17 Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». Призы были вручены в трёх конкурсных программах: международный конкурс, национальный «Российская Флаэртиана» студенческий смотр. Гран-при за лучший фильм фестиваля и приз «Большой Золотой Нанук» получила картина «Калабрия» Пьера Франсуа Соте из Швейцарии. Приз «Малый Золотой Нанук» за лучший фильм национального конкурса достался москвичке Елизавете Козловой за фильм «В центре циклона», в студенческом конкурсе победила Анна Кузнецова с фильмом «Достояние республики». Приз зрительских симпатий достался Евгению Ховаеву за ленту «Конкурс». Для тех, кто не успел увидеть фильмы, ставшие лауреатами Флаэртианы, в субботу и воскресенье 23 и 24 сентября в кинотеатре «Премьер» пройдут повторные показы.