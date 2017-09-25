Вести Пермь. События недели
Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.
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Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края.
Вести Пермь. События недели
Обзор главных новостей Пермского края.
|смотреть видео читать25.09.2017 в 09:15
«Земельный ответ» для жителей многоквартирных домов
Жители многоквартирных домов Перми смогут оформить участок под своим домом с помощью проекта «Земельный ответ».
|читать23.09.2017 в 09:17
«Флаэртиана» показала всю правду жизни
В Перми подвели итоги 17 Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана».
|смотреть видео читать22.09.2017 в 18:05
В Свердловском районе - масштабное отключение воды
Работы плановые, сообщает Новогор-Прикамье.
|смотреть видео читать22.09.2017 в 17:45
Авария на ул. Мира заблокировала движение
Утром на улице Мира в Перми встали трамваи. Легковой транспорт двигался с большими затруднениями.
|смотреть видео читать22.09.2017 в 17:24
Никита Пресняков: «Я не похож ни на кого»
Никита Пресняков вновь дал повод поговорить о себе – на этот раз творческий.
|читать24.09.2017 в 17:26
Вот, новый перевод!
30 сентября – Международный день переводчика. Все артисты знают, какими ценными являются эти специалисты.
|читать24.09.2017 в 14:16
Разные намерения Тархановой и Орлова
В сериале «Благие намерения» Глафира Тарханова и Дмитрий Орлов играют враждующих супругов.
|читать24.09.2017 в 10:30
«Жди меня» - и я вернусь...
Самая трогательная программа, по слухам, больше не будет выходить в эфире «Первого канала».
|читать23.09.2017 в 17:32
Пермячки взяли две бронзы Чемпионата России по дзюдо
Бронзовыми призерами турнира стали пермячки Екатерина Оноприенко и Валентина Мальцева.
|смотреть видео читать22.09.2017 в 15:21
Никита Пресняков: «Я не похож ни на кого»
Разные намерения Тархановой и Орлова
Орловские рысаки пермского производства
«Земельный ответ» для жителей многоквартирных домов
«Флаэртиана» показала всю правду жизни
В Свердловском районе - масштабное отключение воды
Авария на ул. Мира заблокировала движение
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