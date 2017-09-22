В Свердловском районе - масштабное отключение воды

В субботу 23 сентября в Свердловском районе Перми пройдет масштабное отключение воды. С половины десятого утра и до 8 часов вечера 23 сентября воды не будет по адресам: 45, 47, 47А, 47Б, 47В, 47Г, 49, 49А, 51А, 53

С 9:30 23 сентября до 20:00 24 сентября воду отключат по адресам:

Бригадирская, 34

Бродовский, 11, 11Б, 15, 9

Героев Хасана, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 107Б, 108, 109/2А, 109/3, 109А, 110, 113, 115, 117, 123, 145А, 147, 149/1, 149/3, 149Б, 151А, 153, 157, 159, 159/1, 38, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 64, 64А, 68, 70, 72, 73, 74А, 76, 78, 79, 80, 81А, 81В, 89, 91, 91А, 92, 95, 97, 97А, 98

Ижевская, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32

Ординская, 10А, 12, 14, 16, 8

Полазненская, 43

Серпуховская, 11А

Усольская, 13А, 15, 2А, 3, 5А

Центральная Ферма, 1, 10, 10А, 15, 2, 5, 8

Работы плановые, сообщает Новогор-Прикамье.