Авария на ул. Мира заблокировала движение
Утром на улице Мира в Перми встали трамваи. Легковой транспорт двигался с большими затруднениями. Причина - ДТП на перекрестке ул. Мира - ул. Братьев Игнатовых. ВАЗовская классика здесь столкнулась с автобусом. Повреждения незначительные, а эффект массовый: дорогу перегородили и для машин, и для трамваев.
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