Авария на ул. Мира заблокировала движение

Утром на улице Мира в Перми встали трамваи. Легковой транспорт двигался с большими затруднениями. Причина - ДТП на перекрестке ул. Мира - ул. Братьев Игнатовых. ВАЗовская классика здесь столкнулась с автобусом. Повреждения незначительные, а эффект массовый: дорогу перегородили и для машин, и для трамваев.