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«Молот-Прикамье» одержал победу над ЦСК ВВС

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болельщики

«Молот-Прикамье» одержал победу над старым другом-соперником ЦСК ВВС из Самары. Разочарование от вялой игры в первом тайме сменилось у болельщиков удивлением от внезапного гола гостей. Спортивная злость молотобойцев принесла пользу во втором игровом отрезке. Противостояние один на один с вратарём крылатых осталось за пермяком Егором Сенелёвым. Равным счёт оставался не больше минуты. Забив гол с пятака, Антон Андриянов вывел "Молот" вперед, зафиксировав итоговое - 2:1. После пяти туров с 9 очками молотобойцы разместились на 6-й строчке турнирной таблицы. Работу над ошибками обещали сделать к следующей игре, которая состоится 24 сентября в выездной сессии с Бураном.

Сергей Востриков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»: "Ребятам, конечно, надо отдать должное – проявили терпение и характер, но игра у нас сегодня не получилась. Хорошо, что получили три очка. За самоотдачу им большое спасибо, удачно у нас сыграл и Юрий Петров. Теперь разбираем ошибки и готовимся к следующим играм".

Молот

 Ныне – главный тренер самарского клуба ЦСК ВВС Дмитрий Романов, а в недалёком прошлом, хорошо известный в Прикамье экс-игрок ХК «Молот», воспитанник пермской школы хоккея, в своём комментарии отдал должное соперникам, а также поделился ощущениями от приезда в родной город в качестве гостя.

Дмитрий Романов, главный тренер ХК «ЦСК ВВС»: "Пермь встретила дождем и грозой. А если серьезно говорить: когда всю свою хоккейную карьеру провел в городе, в котором вырос, а потом приехать сюда в таком качестве - это непривычно. Да и хотелось бы увезти отсюда очки какие-нибудь, но жизнь диктует иные правила".

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 22.09.2017 в 16:24 в рубрике - Вести Пермь

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