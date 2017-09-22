В Перми собрались лучшие неврологи России

Пермские неврологи отметили 95-летие со дня образование кафедры неврологии в Пермском государственном медицинском университете. Ежегодная научно-практическая конференция собирает лучших представителей медицинского сообщества в России. В Перми два дня специалисты будут обсуждать современные подходы к обследованию и реабилитации пациентов после перенесенных инсультов и других неврологических заболеваний. Слушатели - это медики Пермского края и гости из других регионов. Одна из целей конференции - это совершенствование компетенций врачей неврологов по диагностике, терапии, реабилитации и профилактике неврологических заболеваний.

Юлия Каракулова, председатель ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края»: "Неврологическая элита всех городов Российской Федерации, начиная от дальнего Востока и заканчивая Санкт-Петербургом. Наша главная задача, чтобы молодежь знала историю пермской неврологической школы".