В Перми собрались лучшие неврологи России
Пермские неврологи отметили 95-летие со дня образование кафедры неврологии в Пермском государственном медицинском университете. Ежегодная научно-практическая конференция собирает лучших представителей медицинского сообщества в России. В Перми два дня специалисты будут обсуждать современные подходы к обследованию и реабилитации пациентов после перенесенных инсультов и других неврологических заболеваний. Слушатели - это медики Пермского края и гости из других регионов. Одна из целей конференции - это совершенствование компетенций врачей неврологов по диагностике, терапии, реабилитации и профилактике неврологических заболеваний.
Юлия Каракулова, председатель ПКОО «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края»: "Неврологическая элита всех городов Российской Федерации, начиная от дальнего Востока и заканчивая Санкт-Петербургом. Наша главная задача, чтобы молодежь знала историю пермской неврологической школы".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Не заметил ограждения
Пермские дайверы покорили воды Индийского океана
Пермь. Вести-Спорт
Прямой расчёт
На арене цирка слоны - звезды кинематографа
Юнармейцы готовы постоять за родной край
«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей
«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы
На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности
Пермяки танцуют «латину» лучше всех в России
Добавить комментарий: