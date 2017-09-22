Не заметил ограждения
В Перми на улице Монастырская, в том месте, где сейчас ведутся работы по перекладке подземных коммуникаций, автомобиль съехал в траншею. Очевидцы выложили фотографию происшествия в социальных сетях. Автомобиль, как видно на фотографии, сбил знак «Объезд», сбил ограждение и буквально нырнул в раскопанный участок дороги. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
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