Не заметил ограждения

В Перми на улице Монастырская, в том месте, где сейчас ведутся работы по перекладке подземных коммуникаций, автомобиль съехал в траншею. Очевидцы выложили фотографию происшествия в социальных сетях. Автомобиль, как видно на фотографии, сбил знак «Объезд», сбил ограждение и буквально нырнул в раскопанный участок дороги. В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.