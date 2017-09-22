Пермские дайверы покорили воды Индийского океана, завоевав в общей сложности 19 наград международных соревнований. Третий этап кубка мира по спортивному дайвингу на открытой воде и первые международные соревнования «Пхукетская миля» прошли согласно названию на излюбленном туристами тайском острове. В программных, марафонских заплывах и спортивном дайвинге спортсмены и воспитанники детско-юношеской школы водных видов спорта Перми завоевали 19 медалей. В «Пхукетской миле» Анастасия Мулькова заняла первое место среди юниоров, подтвердив свой статус победителя первенства мира 2017 года по марафонским заплывам. В условиях Индийского океана с температурой воды +30С, дистанцию две тысячи на золотую награду проплыл Денис Михалёв. Всего Анастасия Мулькова, Елизавета Румянцева, Артём Дыкин, Денис Михалёв завоевали 9 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград.