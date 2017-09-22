Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 21 сентября 2017 г. Главные темы:
- Пермские дайверы покорили воды Индийского океана, завоевав 19 наград международных соревнований.
- Пермячки взяли две бронзы на Чемпионате России по дзюдо в Нальчике народных соревнований.
- «Молот-Прикамье» одержал победу над старым другом-соперником ЦСК ВВС из Самары.
- Пермяки вновь стали лидерами танцевального паркета России.
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