Прямой расчёт





Почему платить напрямую поставщикам тепла и других ресурсов более честно по отношению к себе и своим соседям - рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв. С мая, после того как такой схемой стали пользоваться всё больше жителей региона, собираемость платежей выросла на 4%.

В качестве примера - ситуация с запуском тепла по краю, где пока есть проблемы. Из почти полутора тысяч котельных не запущено 129. Проблемы есть в Гремячинском, Краснокамском, Горнозаводском, Кизеловском районе и Перми. Основная причина в том, что договоры на поставку газа пока в стадии заключения.

Неплатежи населения чаще всего оказываются мифом - собираемость по краю сегодня более 80%, в Перми – 90%. Дело в недобросовестных управляющих компаниях, которые не перечисляют деньги, а аккумулируют их на своих счетах. Чтобы платить напрямую, необходимо организовать собрание в своем доме и проголосовать за такой способ расчетов.

Еще одна важная тема – снижение тарифов на тепло с 1 октября. Такое решение вынесла Региональная служба по тарифам. Согласно предписанию федеральных антимонопольщиков люди не должны платить за аренду офисов теплоснабжающих организаций, страховку сотрудников, юридические и прочие услуги, которыми пользуется компания. В итоге снижение тарифа для пяти пермских предприятий составила от 0,3% до 3%.