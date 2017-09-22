Прямой расчёт
Почему платить напрямую поставщикам тепла и других ресурсов более честно по отношению к себе и своим соседям - рассказал заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв. С мая, после того как такой схемой стали пользоваться всё больше жителей региона, собираемость платежей выросла на 4%.
В качестве примера - ситуация с запуском тепла по краю, где пока есть проблемы. Из почти полутора тысяч котельных не запущено 129. Проблемы есть в Гремячинском, Краснокамском, Горнозаводском, Кизеловском районе и Перми. Основная причина в том, что договоры на поставку газа пока в стадии заключения.
Неплатежи населения чаще всего оказываются мифом - собираемость по краю сегодня более 80%, в Перми – 90%. Дело в недобросовестных управляющих компаниях, которые не перечисляют деньги, а аккумулируют их на своих счетах. Чтобы платить напрямую, необходимо организовать собрание в своем доме и проголосовать за такой способ расчетов.
Еще одна важная тема – снижение тарифов на тепло с 1 октября. Такое решение вынесла Региональная служба по тарифам. Согласно предписанию федеральных антимонопольщиков люди не должны платить за аренду офисов теплоснабжающих организаций, страховку сотрудников, юридические и прочие услуги, которыми пользуется компания. В итоге снижение тарифа для пяти пермских предприятий составила от 0,3% до 3%.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На арене цирка слоны - звезды кинематографа
Юнармейцы готовы постоять за родной край
«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей
«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы
На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности
Пермяки танцуют «латину» лучше всех в России
На участниках ДТП наживаются лжесвидетели
В Прикамье разыскивают 14-летнего подростка
Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?
Когда отремонтируют мост через Сюзьву?
Добавить комментарий: