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«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей
Масштабная реконструкция пермской набережной, первые конкретные шаги. На заседании Законодательного собрания депутаты приняли решение о выделении из бюджета 445 миллионов рублей на выкуп земельного участка и производственных помещений Мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш». Буквально несколько дней назад здесь побывала делегация регионального правительства и депутатов, сегодня уже последовали первые решительные действия. В ближайшее время завод полностью планируют перевезти в Верещагино, а площадку в историческом центре Перми использовать для культурных объектов. Общая площадь участка 8,5 гектаров, плюс 6 гектаров свободной прилегающей территории. 20 тысяч квадратных метров заводских цехов, большинство из которых располагаются в исторических зданиях.
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