«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

Баскетбольный клуб «Парма» принимал на своей площадке клуб «Работнички» из Македонии. Это первый за много лет еврокубковый баскетбольный матч в Перми. Игра прошла в УДС «Молот».

Первая игра нового сезона с обновленным составом «Пармы» и новым главным тренером, литовским специалистом, - и сразу в еврокубке. Настоящий праздник для ценителей и поклонников баскетбола. Вечер начался с яркой шоу-программы. Довольно победно представили игроков и новичков команды. После завершения третьей четверти счет на табло был 66:47 в пользу «Пармы». Что не удивительно, потому что в межсезонье пермская команда вела хорошую работу. Были масштабные учебно-тренировочные сборы, и команда даже успела завоевать трофейный кубок на межсезонном турнире. Но в как таковых еврокубках пермская команда еще не участвовала. И это премьерный матч.

Итог игры - победа "Пармы" с результатом 88:63.