Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей →

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

смотреть видео

ПАРМА

Баскетбольный клуб «Парма» принимал на своей площадке клуб «Работнички» из Македонии. Это первый за много лет еврокубковый баскетбольный матч в Перми. Игра прошла в УДС «Молот». 

Первая игра нового сезона с обновленным составом «Пармы» и новым главным тренером, литовским специалистом, - и сразу в еврокубке. Настоящий праздник для ценителей и поклонников баскетбола. Вечер начался с яркой шоу-программы. Довольно победно представили игроков и новичков команды. После завершения  третьей четверти счет на табло был 66:47 в пользу «Пармы». Что не удивительно, потому что в межсезонье пермская команда вела хорошую работу. Были масштабные учебно-тренировочные сборы, и команда даже успела завоевать трофейный кубок на межсезонном турнире. Но в как таковых еврокубках пермская команда еще не участвовала. И это премьерный матч.

Итог игры - победа "Пармы" с результатом 88:63.

 

Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Опубликовано: 22.09.2017 в 10:22 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

Пермяки танцуют «латину» лучше всех в России

На участниках ДТП наживаются лжесвидетели

В Прикамье разыскивают 14-летнего подростка

Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?

Когда отремонтируют мост через Сюзьву?

«Орленок» открывает новый сезон

Зима близко, но «Регионы России» к холодам готовы

Врачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелой

Инспекторы ДПС проверили, как пермяки соблюдают правила перевозки детей


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей →

Обратите внимание

в Перми

«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

Стартовала десятая юбилейная акция «Доброе сердце» по сбору вещей нуждающимся.
читать22.09.2017 в 11:31
Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество, Образование

Юнармейцы готовы постоять за родной край

Пермские школьники приняли участие в военно-патриотическом фестивале «Юнармейский старт».
смотреть видео читать22.09.2017 в 11:06
Метки: в Перми, Общество, Образование

«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей

Депутаты приняли решение о выделении 445 миллионов рублей на выкуп земельного участка и производственных помещений Мотовозоремонтного завода.
смотреть видео читать22.09.2017 в 10:46
Метки: в Перми, Экономика, Власть

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

Итог игры - 88:63 в пользу ПАРМЫ.
смотреть видео читать22.09.2017 в 10:22
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

Каждую ночь с 22.00 до 6.00 утра на Коммунальном мосту в Перми будут перекрывать одну полосу движения.
смотреть видео читать22.09.2017 в 09:56
Метки: в Перми, Общество

в России

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

Итог игры - 88:63 в пользу ПАРМЫ.
смотреть видео читать22.09.2017 в 10:22
Метки: в Перми, в России, Спорт, В мире

Удача на даче: Разведите в саду рябчиков

Рябчики – это не только разновидность дичи, но и прекрасные декоративные цветы.
смотреть видео читать21.09.2017 в 17:46
Метки: в России, в Перми, Общество

Пермяки танцуют «латину» лучше всех в России

На чемпионате страны пермский ансамбль «Дуэт» завоевал золотые медали и титул трёхкратных чемпионов России.
смотреть видео читать21.09.2017 в 17:05
Метки: в Перми, Культура, Спорт, в России

Врачи предупреждают: эпидемия гриппа будет тяжелой

В регион завезли около 500 тысяч доз вакцины, в группе риска все активное трудоспособное население.
смотреть видео читать21.09.2017 в 10:43
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Здоровье

Владимир Путин поднял вопрос об обманутых пермских дольщиках

Президент России Владимир Путин встретился с избранными 10 сентября губернаторами 17 российских регионов.
смотреть видео читать21.09.2017 в 09:18
Метки: в Пермском крае, Власть, в России
Лента новостей RSS каналы

«Доброе сердце»: нужны теплые вещи«Доброе сердце»: нужны теплые вещи

Юнармейцы готовы постоять за родной крайЮнармейцы готовы постоять за родной край

«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей«Ремпутьмаш» выкупят за 445 млн рублей

«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы«ПАРМА» победила «Работничков» в премьерном матче Кубка Европы

На Коммунальном мосту началась установка системы безопасностиНа Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

Детский сад под угрозой туберкулезаДетский сад под угрозой туберкулеза

Вести. Кудымкар 21.09.2017Вести. Кудымкар 21.09.2017

Проверено на себе: скалолазаниеПроверено на себе: скалолазание

Удача на даче: Разведите в саду рябчиковУдача на даче: Разведите в саду рябчиков

Художник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюдуХудожник Ирина Пимурзина: Вдохновение повсюду

Пермяки танцуют «латину» лучше всех в РоссииПермяки танцуют «латину» лучше всех в России

В Чердынском районе прошли «Романовские дни»В Чердынском районе прошли «Романовские дни»

Ловись, рыбка, большая и маленькаяЛовись, рыбка, большая и маленькая

На участниках ДТП наживаются лжесвидетелиНа участниках ДТП наживаются лжесвидетели

В Прикамье разыскивают 14-летнего подросткаВ Прикамье разыскивают 14-летнего подростка

Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?Зачем краю мотовозоремонтный завод за 445 млн?

Сбербанк исполнил предупреждение УФАССбербанк исполнил предупреждение УФАС

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Очерский район

Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10Школа на «пятёрку»: IT-школа № 10

Где купить проездной?Где купить проездной?

Мошенники на связиМошенники на связи

Когда отремонтируют мост через Сюзьву?Когда отремонтируют мост через Сюзьву?

«Орленок» открывает новый сезон«Орленок» открывает новый сезон

Зима близко, но «Регионы России» к холодам готовыЗима близко, но «Регионы России» к холодам готовы

Детское отделение Юрлинской больницы переехалоДетское отделение Юрлинской больницы переехало

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru