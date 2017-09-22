Юнармейцы готовы постоять за родной край
Пермские школьники приняли участие в военно-патриотическом фестивале «Юнармейский старт».
Технику разных стилей единоборств и других легкоатлетических видов спорта представляют школьники юнармейского слета. Участвуют ученики 5-11 классов предметно-языковой школы «Дуплекс», гимназии №6, школ №22, 116 и 136-й. Кстати, у учеников последней есть на кого равняться. Их директор боевой спецназовец, обладатель крапового берета.
Александр Удников, директор школы №136 г. Перми, руководитель Центра Всероссийского общественного отделения Юнармии г. Перми:
- Мы провели первый слет юнармейский на базе 136-й школы, с тех пор существует у нас отряд «Гроза» имени героя Советского Союза Зайцева.
Геннадий Николаевич Зайцев – основатель и командир легендарной группы «Альфа». На счету этого подразделения сотни сложнейших операций. Каждый год Герой Советского Союза приезжает на малую родину и встречается с подрастающим поколением. Сегодня же у ребят практически боевое задание – представить одно из подразделений войск российской армии и пройти полосу препятствий.
А еще ребят знакомили с боевым оружием, которое находится на вооружении российской армии. Например, РПГ-18 – в простонародье гранатомет «Муха». И конечно, автомат Калашникова. Кстати, с ним ребята участвовали в показательных выступлениях.
По легенде бойцы отражала нападение врагов, стреляли, кидали гранаты и даже ложились под БТР. Вот только участникам показательного сражения было максимум по 16 лет.
В рамках юнармейского движения такие спортивные праздники теперь станут регулярными. Уже в конце месяца силами на полосе препятствий померятся ученики закамских школ.
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