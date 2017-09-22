На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности
Движение ограничено. Теперь каждую ночь с 22.00 до 6.00 утра на Коммунальном мосту в Перми будут перекрывать одну полосу движения. Ограничение связано с работами по установке систем безопасности. На первом этапе планируется установить на подъезде к мосту караульное помещение, смонтировать систему видеонаблюдения. На мосту повесят камеры, которые будут различать не только номера автомобилей, но и лица людей. Срок окончания работ – конец 2017 года.
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