На Коммунальном мосту началась установка системы безопасности

Движение ограничено. Теперь каждую ночь с 22.00 до 6.00 утра на Коммунальном мосту в Перми будут перекрывать одну полосу движения. Ограничение связано с работами по установке систем безопасности. На первом этапе планируется установить на подъезде к мосту караульное помещение, смонтировать систему видеонаблюдения. На мосту повесят камеры, которые будут различать не только номера автомобилей, но и лица людей. Срок окончания работ – конец 2017 года.